В Тюменских колониях введен карантин, все свидания запрещены

Из-за действующих ограничений в связи с напряженной ситуацией по заболеваемости COVID-19, заключенным временно приостановлено предоставление свиданий — встреч с посетителями. Эти ограничительные мероприятия продлятся до 8,9 и 11 февраля соответственно.
В пресс-службе УФСИН региона пояснили, что речь идет об участке КП при лечебном исправительном учреждении № 19 на улице Бабарынка, СИЗО-1 и исправительной колонии № 2.
Также ограничен доступ к заключенным представителей федеральных органов исполнительной власти, общественной наблюдательной комиссии, представителей СМИ и иных лиц, не задействованных в оказании юридической помощи.
В ведомстве также уточнили, что родственникам лиц, отбывающим наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, нужно с пониманием отнестись к данной ситуации и информация об отмене санитарно-эпидемиологических ограничений будет сообщаться на официальном сайте УФСИН.
Руководство УФСИН также приняло решение приостановить предоставление лицам, содержащихся в данных учреждениях, ежегодных отпусков, краткосрочных выездов и права проведения выходных и праздничных дней за пределами исправительного центра. Это необходимо для того, чтобы уменьшить риск заноса и распространения инфекции. На данный момент в каждом учреждении организовано круглосуточное дежурство медицинских работников, имеются все необходимые лекарственные препараты