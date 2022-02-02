В Тюменских колониях введен карантин, все свидания запрещены

Руководство УФСИН также приняло решение приостановить предоставление лицам, содержащихся в данных учреждениях, ежегодных отпусков, краткосрочных выездов и права проведения выходных и праздничных дней за пределами исправительного центра. Это необходимо для того, чтобы уменьшить риск заноса и распространения инфекции. На данный момент в каждом учреждении организовано круглосуточное дежурство медицинских работников, имеются все необходимые лекарственные препараты