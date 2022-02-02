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В Тюмени на набережной реки Туры появится апарт-отель

2 февраля 07:06
Фото: Пресс-служба Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области"
В Тюмени в створе улиц Луначарского и Ирбитской построят многоярусный апарт-отель с номерами квартирного типа, сообщает пресс-служба Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».
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Тюмень

На месте исторического здания на берегу Туры построят первый апарт-отель.

Инвестиционное агентство Тюменской области сопровождает этот проект.

По задумке инвестора — ООО СК «Мостдорстрой», на первом этаже отеля будет кафе, магазин и супермаркет, на втором — зона коворкинга, ресторан и прачечная. С третьего по девятый этаж — апартаменты площадью до 17 кв.м и спортивный зал. На крыше — открытая терраса. Объем инвестиций — свыше 350 млн рублей.

Участок инвестору предоставляется без проведения торгов, так как этот проект признан масштабным инвестиционным проектом на основании распоряжения губернатора области.

«Уникальность проекта в том, что он не только находится в исторической части города, в пешей доступности от городской достопримечательности — набережной, но и также может рассматриваться для проживания студентов, так как находится вблизи учебных заведений.прокомментировал Николай Фридрих, директор ООО СК «Мостдорстрой»

Рядом со зданием будет находиться двухуровневая детская площадка и закрытая парковка, рассказал директор ООО СК «Мостдорстроя» Николай Фридрих.

#Новости#Тюмень#Строительство#Отель#Ульяна Тращакова#Политика
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