В Тюмени на набережной реки Туры появится апарт-отель

На месте исторического здания на берегу Туры построят первый апарт-отель.
Инвестиционное агентство Тюменской области сопровождает этот проект.
По задумке инвестора — ООО СК «Мостдорстрой», на первом этаже отеля будет кафе, магазин и супермаркет, на втором — зона коворкинга, ресторан и прачечная. С третьего по девятый этаж — апартаменты площадью до 17 кв.м и спортивный зал. На крыше — открытая терраса. Объем инвестиций — свыше 350 млн рублей.
Участок инвестору предоставляется без проведения торгов, так как этот проект признан масштабным инвестиционным проектом на основании распоряжения губернатора области.
«Уникальность проекта в том, что он не только находится в исторической части города, в пешей доступности от городской достопримечательности — набережной, но и также может рассматриваться для проживания студентов, так как находится вблизи учебных заведений.прокомментировал Николай Фридрих, директор ООО СК «Мостдорстрой»
Рядом со зданием будет находиться двухуровневая детская площадка и закрытая парковка, рассказал директор ООО СК «Мостдорстроя» Николай Фридрих.