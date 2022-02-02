В Тюмени на набережной реки Туры появится апарт-отель

«Уникальность проекта в том, что он не только находится в исторической части города, в пешей доступности от городской достопримечательности — набережной, но и также может рассматриваться для проживания студентов, так как находится вблизи учебных заведений.прокомментировал Николай Фридрих, директор ООО СК «Мостдорстрой»