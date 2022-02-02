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В Тюмени ищут подрядчика для ремонта музейного комплекса на Советской

2 февраля 09:25
Фото: 1Mi
Тюменские власти ищут подрядчика для ремонта музейного комплекса
Исходя из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что Тюменское музейно-просветительское объединение ищет подрядчика, который проведёт ремонтные работы объекта «Музейный комплекс им. И. Я. Словцова».

Стоимость закупки составляет 2 484 280 рублей. Компания, получившая тендер, должна будет подготовить проектную документацию до 10 сентября текущего года. После чего выполнить инженерные изыскания музейного комплекса, который находится на улице Советской.

«Необходимо выполнить ремонт крыши, фасада и внутренних помещений всего комплекса. Работы должны пройти с учётом интересов маломобильных групп населения», -следует из документации.

Победитель будет выбран в ходе электронного аукциона. Заявки можно подать до 10 февраля. Победителя определят 14 февраля.

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#Новости#Общество#Капитальный ремонт#Строительство и архитектура#Госзакупки#Тюмень#Дарья Гасникова
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