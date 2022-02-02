В Тюмени ищут подрядчика для ремонта музейного комплекса на Советской

Исходя из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что Тюменское музейно-просветительское объединение ищет подрядчика, который проведёт ремонтные работы объекта «Музейный комплекс им. И. Я. Словцова».

Сюжет Госзакупки