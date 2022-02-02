В Тюмени гражданин Белоруссии жестоко избил девушку. Это не первая его жертва

Ирина работала в центре Тюмени в одном из ресторанов и Александр был ее молодым человеком. После просьбы о расставании Александр начал преследовать Ирину и 2 февраля жестоко избил ее.
С тяжелым травмами Ирина попала в больницу, а ее коллеги начали сбор средств и поиски адвоката для семьи — пожилой мамы Ирины и ее несовершеннолетнего сына.
Коллега Ирины Вера разместила пост о случившемся в своем Instagram:
«Неоднократно написанные заявления в органы полиции не дают никаких результатов. В полиции отмахнулись от этого дела, сказав, что ничего не произошло. Что нет состава преступления. Однажды утром Ирина не вышла на работу, мы забили тревогу, потому что она ни разу не опоздала на работу и всегда приходила раньше времени. На этот раз она не отвечала на телефон и не выходила на связь. Ее сын отслелил ее местоположение и оказалось, что она далеко за городом в районе с. Каменка. В тот раз она вернулась живой, но в состоянии сильнейшего стресса», — написала ее коллега Вера.
В личных сообщениях откликнулись две девушки, которые узнали Александра Ж.
Оказалось, что гражданин Белоруссии Александр Ж. с 2017 года проживал на территории Тюменской области и знакомился с девушками и успел заработать депортацию из России за свое поведение. Он избивал своих знакомых на почве ревности, те обращались в полицию, но уголовных дел заведено не было.
В 2018 году Александра депортировали из России, но в 2019 году он поменял паспорт и снова приехал в Тюмень.
Познакомившись с Ириной он стал вести себя как и предидущими жертвами — на просьбы отстать реагировал агрессией и преследованием.
Ирина подавала заявления в полицию, но участковый ограничился устной беседой и предупреждением. В январе этого года Александр неоднократно приходил на работу к Ирине и даже повредил дверь заведения, полиция тогда не стала возбуждать дело из-за незначительного ущерба. Затем Александр вломился на корпоратив, увез Ирину и избил ее.
На вопросы коллег Ирины к полиции — как может депортированный из России человек здесь находиться и преследовать девушку им отвечали, что паспорт у него новый, а все конфликты между жертвой и агрессором можно решить в рамках суда.
История Ирины дошла даже до губернатора Тюменской области:
«Сегодня я, как и многие из вас, увидел в соцсетях фотографии избитой женщины Ирины. Невозможно смотреть на эти фото без боли. Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок.Я поговорил с руководством полиции, чтобы они внимательно разобрались с этим делом. Благодаря общественному резонансу, они тоже увидели эту историю и уже ей занимаются. Надеюсь, справедливость восторжествует быстро».Александр Моор, губернатор Тюменской области