В Тюмени гражданин Белоруссии жестоко избил девушку. Это не первая его жертва

«Неоднократно написанные заявления в органы полиции не дают никаких результатов. В полиции отмахнулись от этого дела, сказав, что ничего не произошло. Что нет состава преступления. Однажды утром Ирина не вышла на работу, мы забили тревогу, потому что она ни разу не опоздала на работу и всегда приходила раньше времени. На этот раз она не отвечала на телефон и не выходила на связь. Ее сын отслелил ее местоположение и оказалось, что она далеко за городом в районе с. Каменка. В тот раз она вернулась живой, но в состоянии сильнейшего стресса», — написала ее коллега Вера.