В Тюмени до 2 марта приостановлен прием граждан в исполнительных органах власти

Ранее «Наш город» сообщал, что за минувшие сутки заболели 696 детей. 1 850 коек развернуто, свободно из них 17%. Со 2 февраля в поликлинике № 4 на М. Горького, 39 ограничили плановый приём, написали тюменцы в социальной сети ВК. Решение принято из-за коронавируса.