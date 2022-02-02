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В Тюмени до 2 марта приостановлен прием граждан в исполнительных органах власти

2 февраля 14:37
Фото: 1Mi
В Тюмени с 7 февраля до 2 марта приостановлен личный приём граждан в исполнительных органах государственной власти, сообщает оперштаб.

Решение вызвано резким всплеском заражения тюменцев коронавирусом. На 2 февраля зафиксировано 1 895 новых случаев.

«Органы власти будут работать с обращениями граждан и организаций в дистанционном формате», - отмечают представители ведомства.

Ранее «Наш город» сообщал, что за минувшие сутки заболели 696 детей. 1 850 коек развернуто, свободно из них 17%. Со 2 февраля в поликлинике № 4 на М. Горького, 39 ограничили плановый приём, написали тюменцы в социальной сети ВК. Решение принято из-за коронавируса.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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