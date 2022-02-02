В среду на улицах Тюмени внезапно стало мало машин

Более того, в городе зафиксировано всего 1 ДТП, что нетипично для часа пик. Обычно ближе к 18:00 происходит от 4 до 8 дорожных происшествий. Между тем дорожные заторы отмечаются на Мельникайте, Дружбы, 50 лет Октября и Профсоюзной. На выезде из областной столицы каких-либо затруднений не выявлено.
В центре областной столицы на улице Первомайской, в районе Лесобазы и на 30 лет Победы работают экипажи ДПС.
Между тем «Наш город» сообщал о похожей ситуации в понедельник. Тогда в час пик пробки тоже составили 5 баллов, но к 18:00 в этот день произошло пять аварий.