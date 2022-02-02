В среду на улицах Тюмени внезапно стало мало машин

Более того, в городе зафиксировано всего 1 ДТП, что нетипично для часа пик. Обычно ближе к 18:00 происходит от 4 до 8 дорожных происшествий. Между тем дорожные заторы отмечаются на Мельникайте, Дружбы, 50 лет Октября и Профсоюзной. На выезде из областной столицы каких-либо затруднений не выявлено.