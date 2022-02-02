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В 5 районах Тюменской области созданы муниципальные индустриальные площадки

2 февраля 11:04
Фото: 1Mi
Во время онлайн-заседания регионального Совета по улучшению инвестиционного климата Александр Моор рассказал, что муниципальные индустриальные площадки созданы уже в пяти районах области, сообщает Инфоцентр правительства Тюменской области.
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Тюмень

Сегодня прошло онлайн-заседание регионального Совета по улучшению инвестиционного климата. Александр Моор отметил, что совместно с бизнесом и представителями муниципалитетов были разработаны инвестиционные профили для развития 15 городов и районов Тюменской области.

«Впервые в истории Тюменской области инвестиционная деятельность региона будет проходить под единым брендом, объединяющим все институты развития бизнеса»,сказал глава региона.

Главным принципом работы он назвал тесное взаимодействие с бизнес-сообществом при выстраивании инвестиционной политики.

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата инвестиционный бренд Тюменской области представит заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Ранее «Наш город» писал, что участники этой онлайн-встречи в режиме реального времени зададут вопросы, касающиеся ведения бизнеса в Тюменской области, внести свои предложения.

По итогам прошлого года Тюменская область вошла в два важных национальных рейтинга — рейтинг качества жизни регионов и рейтинг состояния инвестиционного климата. Кроме того, в 2021 году регион значительно нарастил экспорт. Тюменская область сейчас поставляет товары в 100 стран. Количество экспортеров растет — в 2020 году было 186 компаний, а в 2021 — уже 224 компаний. Среди них как средние, так и небольшие организации.

#Новости#Тюмень#Бизнес#Предприниматели#Ангелина Крестьянникова#Общество
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