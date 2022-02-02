В 5 районах Тюменской области созданы муниципальные индустриальные площадки

По итогам прошлого года Тюменская область вошла в два важных национальных рейтинга — рейтинг качества жизни регионов и рейтинг состояния инвестиционного климата. Кроме того, в 2021 году регион значительно нарастил экспорт. Тюменская область сейчас поставляет товары в 100 стран. Количество экспортеров растет — в 2020 году было 186 компаний, а в 2021 — уже 224 компаний. Среди них как средние, так и небольшие организации.