В 41 сельском поселении Тюменской области появится 4G

Также на портале есть перечень, состоящий из 21 населенного пункта, которые не вошли в список для подключения, но набрали необходимое количество голосов. В некоторые из них мобильную связь уже провели в декабре прошлого года, в другие провести линию связи технологически невозможно (из-за ландшафта или удаленности от базовой станции). В таких населенных пунктах связь обеспечит спутниковая группировка, которая создается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».