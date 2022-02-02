В 41 сельском поселении Тюменской области появится 4G

Перечень составлен на основе выбора жителей Тюменской области, принявших участие в голосовании.
Одна из ключевых задач национальной программы «Цифровая экономика» — это обеспечение малых населенных пунктов качественной связью и доступом к сети Интернет. Одним из действенных инструментов для достижения цифрового равенства стало проведение голосования на портале госуслуг за те населенные пункты, где, по мнению жителей, хорошая связь должна появиться в первую очередь.
Всероссийское голосование завершилось еще 15 ноября, но потребовалось два месяца, чтобы разобрать десятки тысяч бумажных писем, и обработать результаты электронного голосования. В голосовании по Тюменской области участие приняло порядка 2300 человек.
Также на портале есть перечень, состоящий из 21 населенного пункта, которые не вошли в список для подключения, но набрали необходимое количество голосов. В некоторые из них мобильную связь уже провели в декабре прошлого года, в другие провести линию связи технологически невозможно (из-за ландшафта или удаленности от базовой станции). В таких населенных пунктах связь обеспечит спутниковая группировка, которая создается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».
С 2021 года стандарт связи 4G (LTE) стал частью универсальных услуг связи, который должен быть доступен по всей России, даже в малонаселенных пунктах, где насчитывается от 100 до 500 человек. Этот стандарт вошел в задачи второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства». Так, за прошлый год связь 4G появилась в 5 населенных пунктах в Тюменской области: с. Бескозобово, д. Земляная, д. Никольск, д. Оськина Голышмановского района и д. Борисовка Ишимского района.
Голосование будет проходить каждый год. В 2022 году жители проголосуют за населенные пункты, интернет в которых появится в 2023 году. Всего в Тюменской области в рамках программы будет обеспечено связью 4G порядка 498 малонаселенных пунктов до 2030 года.