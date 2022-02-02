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Тюменцы с симптомами ОРВИ могут обратиться во временные пункты

2 февраля 05:43
Фото: 1МI
Временные пункты медицинской помощи для граждан с симптомами ОРВИ работают в Тюменской области, сообщается в Инфоцентре правительства региона.

Если у вас плохое самочувствие и вы подозреваете у себя симптомы ОРВИ или новой коронавирусной инфекции, вы можете обратиться за помощью во временные пункты, расположенные в школах и других социально значимых объектах. Прийти туда можно без предварительной записи с 8:00 до 20:00.

Медицинские работники проведут вам осмотр, при необходимости сделают тест на COVID-19. При положительном результате теста, лекарство пациенту выдается на месте. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию абсолютно бесплатное.

На фильтрах оказывается помощь как взрослым, так и детям.

Адреса пунктов:

— школа № 43 (ул. Щербакова, 94);

— школа № 22 (ул. Садовая, 121);

— школа № 88 (ул. Московский тракт, 129/1);

— гимназия № 16, корпус 1 (ул. Парфенова, 19);

— лицей № 81 (ул. Ватутина, 10Б);

— школа № 63 (ул. Широтная, 181а);

— школа № 67 (ул. Домостроителей, 2а);

— школа № 70 (ул. Валерии Гнаровской, 3а);

— школа № 65 корпус 1 (ул. Широтная, 116);

— Центр олимпийской подготовки «Дзюдо-центр» (ул. В. Гнаровской, 1);

— аудиторный корпус ТюмГМУ (ул. 50 лет Октября, 53а) — с 3 февраля;

— Боровская средняя школа (Тюменский район, р. п. Боровский, ул. Ленинградская, 7);

— Голышмановская спортивная школа олимпийского резерва (р.п. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 1 стр. 3, помещение 1).

Если плохое самочувствие не связано с вирусной инфекцией — рекомендуется обратиться в поликлинику.

Напомним, что с 31 января в регионе в образовательных и социальных учреждениях работают выездные бригады медицинских работников. В этих фильтр-кабинетах вас осмотрят врачи, если у вас наблюдается подозрение на ОРВИ или COVID-19, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова в интервью информационному центру правительства Тюменской области 28 января 2022 года.

Для того, чтобы вас сориентировали о ближайшем мобильном пункте, необходимо позвонить на единый номер — 122, где вам предоставят всю необходимую информацию.

Адреса мобильных пунктов для детей и подростков.

— школа № 43 (ул. Щербакова, 94);

— гимназия № 5 (ул. Минская, 50/1);

— школа № 22 (ул. Садовая, 109);

— школа № 88 (ул. Московский тракт, 129/1);

— гимназия № 16, корпус 1 (ул. Парфенова, 19);

— лицей № 81 (ул. Ватутина, д. 10б);

— школа № 63 (ул. Широтная, 181а);

— школа № 67 (ул. Домостроителей, д. 2а);

— школа № 70 (ул. Валерии Гнаровской, 3а);

— школа № 65, корпус 1 (ул. Широтная, 116).

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