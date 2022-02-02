Тюменцы с симптомами ОРВИ могут обратиться во временные пункты

Если у вас плохое самочувствие и вы подозреваете у себя симптомы ОРВИ или новой коронавирусной инфекции, вы можете обратиться за помощью во временные пункты, расположенные в школах и других социально значимых объектах. Прийти туда можно без предварительной записи с 8:00 до 20:00.