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Тюменский застройщик не хочет платить почти 20 млн рублей за задержку стройки

2 февраля 13:32
Фото: 1Mi
АО «Тюменьтел» хочет оспорить крупный штраф почти в 19 млн рублей. Эти деньги, по решению Арбитражного суда ЯНАО, нужно заплатить местному фонду жилищного строительства.

По данным ПравдаУРФО, с тюменской компании хотели взыскать 59 млн, в «Тюменьтел» просили ограничиться суммой в 4,5 млн. На решение суда первой инстанции подана апелляционная жалоба.

Отмечается, что «Тюменьтел» ввёл один из объектов строительства с опозданием в июле прошлого года, из-за этого суд принял сторону НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» и частично удовлетворил их исковые требования.

Добавим, что в прошлом году АО «Тюменьтел» показал выручку почти в 3 млрд рублей. Учредителем компании является Овеян Абрам Азатович, в фирме работает 217 человек.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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