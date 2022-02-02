Тюменский застройщик не хочет платить почти 20 млн рублей за задержку стройки

По данным ПравдаУРФО, с тюменской компании хотели взыскать 59 млн, в «Тюменьтел» просили ограничиться суммой в 4,5 млн. На решение суда первой инстанции подана апелляционная жалоба.
Отмечается, что «Тюменьтел» ввёл один из объектов строительства с опозданием в июле прошлого года, из-за этого суд принял сторону НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» и частично удовлетворил их исковые требования.
Добавим, что в прошлом году АО «Тюменьтел» показал выручку почти в 3 млрд рублей. Учредителем компании является Овеян Абрам Азатович, в фирме работает 217 человек.