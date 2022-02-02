Тюменских предпринимателей ждут на онлайн-встрече с Александром Моором

2 февраля в онлайн-формате пройдет совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области.
Представители органов власти и бизнесмены обсудят главные региональные события в инвестиционной сфере, изменения в законодательстве, реализацию программы областного инвестиционного развития и сопровождение инвестпроектов в муниципалитетах.
«Участники заседания смогут в режиме реального времени задать вопросы, касающиеся ведения бизнеса в Тюменской области, внести свои предложения. Присоединяйтесь!», обратился к предпринимателям заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
Заседание начнется в 14:30 и будет транслироваться на YouTube-канале Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Отметим, что правительство Тюменской области оказывает ряд мер поддержки малому и среднему бизнесу, в том числе пострадавшему в период пандемии. Кто может воспользоваться поддержкой и куда обращаться за помощью подробно рассказано на сайте профильного департамента.
Ранее «НашГород» писал о том, что Тюменская область лидирует по числу заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Всего было подано 200 заявок. Из Тюмени — 98, из Тобольска — 20, из Тюменского района — 19. Больше всего заявок на образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий, меньше — на стартапы.