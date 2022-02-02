Тюменских предпринимателей ждут на онлайн-встрече с Александром Моором

Ранее «НашГород» писал о том, что Тюменская область лидирует по числу заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Всего было подано 200 заявок. Из Тюмени — 98, из Тобольска — 20, из Тюменского района — 19. Больше всего заявок на образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий, меньше — на стартапы.