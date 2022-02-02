Снег и потепление ожидаются в Тюмени в среду

Днём температура воздуха составит – 4 градуса, до вечера в Тюмени будет пасмурно. Ожидается до 0,5 мм осадков, скорость южного ветра 4-5 метров в секунду. Влажность около 85%, высота снежного покрова достигнет 37 сантиметров.
Солнце появится в областной столице в четверг, но вечером снова будет пасмурно. Температура воздуха составит – 6 градусов, скорость ветра около 4 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
В пятницу потеплеет до – 3 градусов, возможен снег. Весь день в Тюмени будет пасмурно, скорость ветра 5-6 метров в секунду. Влажность около 80%, атмосферное давление немного ниже нормы.
В конце недели осадков в городе не ожидается, а облака рассеются. Скорость ветра 4-5 метров в секунду.