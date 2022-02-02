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С 1 февраля долги по налогам жителей Тюменской области переходят в Долговой центр

2 февраля 12:30
Фото: 1Mi
С 1 февраля задолженности по налогам и сборам с тюменцев будет взыскивать Долговой центр, информирует пресс-служба УФНС России по Тюменской области.

Долговой центр будет взимать с физических лиц долги и минимизировать образования задолженности по налогам и сборам. Он же при необходимости запустит процедуру банкротства и обеспечит взаимодействие с правоохранительными органами.

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 14 по Тюменской области будет управлять долгами физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

В УФНС России по Тюменской области обращают внимание граждан на то, что централизация функций управления долгом не меняет правил налогового администрирования налогоплательщиков, которые сохраняют место своего налогового учета.

#Новости#Взыскание долгов#Налоги#Задолженности#Ангелина Крестьянникова#Общество
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