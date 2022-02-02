С 1 февраля долги по налогам жителей Тюменской области переходят в Долговой центр

Долговой центр будет взимать с физических лиц долги и минимизировать образования задолженности по налогам и сборам. Он же при необходимости запустит процедуру банкротства и обеспечит взаимодействие с правоохранительными органами.
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 14 по Тюменской области будет управлять долгами физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
В УФНС России по Тюменской области обращают внимание граждан на то, что централизация функций управления долгом не меняет правил налогового администрирования налогоплательщиков, которые сохраняют место своего налогового учета.