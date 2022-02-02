Разгрузить систему здравоохранения в Пермском крае помог call-центр ПЦБК по ковиду

Как отмечает генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков, на первом месте стоит здоровье и безопасность сотрудников предприятия. При этом в связи с пандемией около 50% административного персонала отправили на удаленную работу. С помощью корпоративного call-центра есть возможность вовремя реагировать на вспышки коронавируса и купировать их. В связи с этим 80% инженерно-технического и производственного персонала сейчас работает на своих местах и обеспечивает бесперебойную работу на производстве. Также хорошими темпами идет вакцинирование. Уже поставили прививки 80% персонала.