Разгрузить систему здравоохранения в Пермском крае помог call-центр ПЦБК по ковиду

За все время своей деятельности специалисты приняли свыше 12 тысяч заявок от работников предприятия, что позволило сократить нагрузку на здравоохранение Прикамья. Звонки от работников принимаются с 08:00 до 22:00 с обеих производственных площадок. Об этом пишет properm.ru.
Помимо того, что сотрудники могут получить консультацию, они также могут пройти ПЦР-тест, возможен выезд врача на дом. Для этого предприятие заключило договоры с тремя частными медучреждениями.
Следует отметить, что ПЦБК сотрудничает с поликлиникой № 4 горбольницы № 6 в Голованово, где располагается ключевая производственная площадка компании. Медики выезжают на предприятия в Пермь, Добрянку, Кунгур и в села Пермского района, чтобы провести ПЦР-тестирование для сотрудников. Всего за два года проведено около 12,3 тысячи тестов.
Кроме этого, работники соблюдают социальную дистанцию, масочный режим, пользуются санитайзерами. А также проводится санитарная обработка транспорта после каждого рейса.
Как отмечает генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков, на первом месте стоит здоровье и безопасность сотрудников предприятия. При этом в связи с пандемией около 50% административного персонала отправили на удаленную работу. С помощью корпоративного call-центра есть возможность вовремя реагировать на вспышки коронавируса и купировать их. В связи с этим 80% инженерно-технического и производственного персонала сейчас работает на своих местах и обеспечивает бесперебойную работу на производстве. Также хорошими темпами идет вакцинирование. Уже поставили прививки 80% персонала.
При этом ежегодно на предприятии проводятся медосмотры, несмотря на эпидемию.