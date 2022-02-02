Насмерть сбивший пешехода пьяный 23-летний тюменец может лишиться свободы на 12 лет

В конце лета прошлого года молодой человек ранее уже лишённый водительских прав за нетрезвое вождение вновь мел за руль. В селе Онохино Тюменского района на автомобиле «Great Wall» он сбил 29-летнего мужчину, стоявшего на обочине. После происшествия водитель уехал с места. Однако, в силу своего состояния, потерял управление и оказался в кювете.
«Виновника ДТП задержали, пострадавшего доставили в больницу. Автомобилист отказался проходить медосвидетельствование. А пешеход через 2,5 месяца скончался в медучреждении», — следует из материалов уголовного дела.
За год до этого происшествия этот водитель уже садился выпившим за руль. Тогда его лишили удостоверения на 1,5 года и выписали штраф на сумму 30 тысяч рублей.
За совершённые деяния тюменец может лишиться свободы на срок от 5 до 12 лет.