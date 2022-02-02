Насмерть сбивший пешехода пьяный 23-летний тюменец может лишиться свободы на 12 лет

В конце лета прошлого года молодой человек ранее уже лишённый водительских прав за нетрезвое вождение вновь мел за руль. В селе Онохино Тюменского района на автомобиле «Great Wall» он сбил 29-летнего мужчину, стоявшего на обочине. После происшествия водитель уехал с места. Однако, в силу своего состояния, потерял управление и оказался в кювете.