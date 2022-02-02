На улице Дзержинского в Тюмени появится пешеходный бульвар, беседки и скамейки

На одной из самых старых улиц города проложат пешеходный бульвар в пределах Осипенко и Республики, возведут детские комплексы, установят беседки и скамейки, реконструируют фасады жилых зданий. Ее историко-культурное наследие останется сохранено.
В 2021 году «Мастерская архитектора Табанакова» разработала проектную документацию по объекту «Благоустройство иной территории общего пользования по улице Дзержинского» — речь об устройстве пешеходной части улицы Дзержинского.
В настоящее время по Дзержинского, уставленной старинными особняками, водят пешие экскурсии, особенно летом. Ее преобразование запланировано с целью организовать на ней различные общественные пространства.
Ранее «Наш город» писал, что на Дзержинского заменят участки сетей связи, тепло-, водо- и электроснабжения, поставят общественные туалеты и проведут дополнительное освещение.