На улице Дзержинского в Тюмени появится пешеходный бульвар, беседки и скамейки

В Тюмени благоустроят улицу Дзержинского, в частности, там появится пешеходная зона, беседки и лавочки, будут реконструированы фасады домов. Об этом проекте 2019 года — «Реконструкция улицы Дзержинского» — сообщает руководитель пресс-службы администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина.

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