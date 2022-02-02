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На улице Дзержинского в Тюмени появится пешеходный бульвар, беседки и скамейки

2 февраля 09:59
Фото: Пресс-служба администрации города Тюмени
В Тюмени благоустроят улицу Дзержинского, в частности, там появится пешеходная зона, беседки и лавочки, будут реконструированы фасады домов. Об этом проекте 2019 года — «Реконструкция улицы Дзержинского» — сообщает руководитель пресс-службы администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина.
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Тюмень

На одной из самых старых улиц города проложат пешеходный бульвар в пределах Осипенко и Республики, возведут детские комплексы, установят беседки и скамейки, реконструируют фасады жилых зданий. Ее историко-культурное наследие останется сохранено.

В 2021 году «Мастерская архитектора Табанакова» разработала проектную документацию по объекту «Благоустройство иной территории общего пользования по улице Дзержинского» — речь об устройстве пешеходной части улицы Дзержинского.

Фото: Пресс-служба администрации г. Тюмени

В настоящее время по Дзержинского, уставленной старинными особняками, водят пешие экскурсии, особенно летом. Ее преобразование запланировано с целью организовать на ней различные общественные пространства.

Ранее «Наш город» писал, что на Дзержинского заменят участки сетей связи, тепло-, водо- и электроснабжения, поставят общественные туалеты и проведут дополнительное освещение.

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