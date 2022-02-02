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На трассе Тюмень – Омск сильный ветер и снег. Видимость на дороге снизилась

2 февраля 13:57
Фото: ГИБДД Тюменской области
На трассе Тюмень – Омск сотрудники ГИБДД усиливают контроль из-за неблагоприятной погоды.

Около Ялуторовска усилился снегопад и ветер. Отмечается плохая видимость на федеральной трассе. Инспекторы рекомендуют тюменцам не превышать скорость и быть внимательными. Водителей предостерегают от опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу.

Сегодня утром снегопад прошел в Тюмени, по данным синоптиков выпало около 1 мм осадков.

Стоит отметить, что 2 февраля в областной столице ближе к 18:00 отмечались небольшие пробки в 5 баллов. Некоторые водители были удивлены тем, что на улицах мало машин. Количество дорожных аварий тоже резко снизилось.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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