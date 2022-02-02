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На базе отдыха «Боровое» спасатели расчищают завалы здания проката инвентаря

2 февраля 11:55
Фото: Группа "Тюмень" ВКонтакте
На базе отдыха «Боровое» спасатели расчищают завалы после пожара в здании проката инвентаря, сообщают очевидцы.

Никто не пострадал, но ущерб от стихии значительный. Крыша строения обрушилась, уцелела часть корпуса здания.

«Да восстановят, если застраховано было имущество и здания», — отмечает тюменец Артём Ч.

Стоит отметить, что размер строения 40×15 м. Здесь работали 30 огнеборцев и 12 единиц спецтехники МЧС. На данный момент объект исследуют эксперты, чтобы выяснить причину пожара.

Сегодня в областной столице очевидцы сообщили о 4 возгораниях. Продолжается тушение пожара на Бабарынка, здесь загорелся большой ангар на 1 000 «квадратов».

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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