На базе отдыха «Боровое» спасатели расчищают завалы здания проката инвентаря

Никто не пострадал, но ущерб от стихии значительный. Крыша строения обрушилась, уцелела часть корпуса здания.
«Да восстановят, если застраховано было имущество и здания», — отмечает тюменец Артём Ч.
Стоит отметить, что размер строения 40×15 м. Здесь работали 30 огнеборцев и 12 единиц спецтехники МЧС. На данный момент объект исследуют эксперты, чтобы выяснить причину пожара.
Сегодня в областной столице очевидцы сообщили о 4 возгораниях. Продолжается тушение пожара на Бабарынка, здесь загорелся большой ангар на 1 000 «квадратов».