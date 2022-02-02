Итоги дня: задержание бывшего гендиректора НПЗ, пожар в «Боровом» и избиение тюменки

Как сообщают коллеги девушки, Александр некоторое время угрожал Ирине, преследовал ее. В один из дней и вовсе похитил и, угрожая ножом, отвез в лес. В полиции не увидели в действиях молодого человека состава преступления. Утром 2 февраля, около дома девушки, мужчина, подкараулив, жестоко ее избил. Ирину спасли прохожие. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.