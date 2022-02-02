Итоги дня: задержание бывшего гендиректора НПЗ, пожар в «Боровом» и избиение тюменки

По официальной версии, экс-гендиректор заключал заведомо невыгодные договоры купли-продажи имущества предприятия, которые причинили ущерб предприятию в размере 35 млн. рублей. Сейчас Геннадию Лисовченко предъявлено обвинение по части 1 ст. 201 Уголовного Кодекса РФ в злоупотреблении полномочиями. До этого момента, мужчина находился в международном розысе.
Как отмечают в МВД, бывший гендиректор замешан и в ряде других дел. В июне 2020 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Геннадия Лисовиченко по делу о мошенничестве.
В первой половине дня поступило сообщение о возгорании на территории базы отдыха »Боровое». Пожар вспыхнул в доме, в котором находился прокат инвентаря. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание размером 40×15 метров было полностью охвачено огнем. В результате возгорания, обрушилась крыша строения. Пострадавших нет.
Отметим, что только за прошедшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано 4 пожара.
Как сообщают коллеги девушки, Александр некоторое время угрожал Ирине, преследовал ее. В один из дней и вовсе похитил и, угрожая ножом, отвез в лес. В полиции не увидели в действиях молодого человека состава преступления. Утром 2 февраля, около дома девушки, мужчина, подкараулив, жестоко ее избил. Ирину спасли прохожие. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.
На эту новость отреагировал Александр Моор. Глава региона связался с полицейским руководством и попросил их внимательно разобраться в происходящей ситуации.