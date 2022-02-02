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Итоги дня: задержание бывшего гендиректора НПЗ, пожар в «Боровом» и избиение тюменки

2 февраля 16:06
Фото: 1Mi
Задержан бывший генеральный директор Антипинской НПЗ за превышение должностных полномочий и мошенничество. На базе отдыха «Боровое» загорелся прокат инвентаря. Тюменку жестоко избил бывший сожитель.

Геннадий Лисовченко задержан в Италии

По официальной версии, экс-гендиректор заключал заведомо невыгодные договоры купли-продажи имущества предприятия, которые причинили ущерб предприятию в размере 35 млн. рублей. Сейчас Геннадию Лисовченко предъявлено обвинение по части 1 ст. 201 Уголовного Кодекса РФ в злоупотреблении полномочиями. До этого момента, мужчина находился в международном розысе.

Как отмечают в МВД, бывший гендиректор замешан и в ряде других дел. В июне 2020 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Геннадия Лисовиченко по делу о мошенничестве.

Причина пожара на базе отдыха «Боровое» пока не установлена

В первой половине дня поступило сообщение о возгорании на территории базы отдыха »Боровое». Пожар вспыхнул в доме, в котором находился прокат инвентаря. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание размером 40×15 метров было полностью охвачено огнем. В результате возгорания, обрушилась крыша строения. Пострадавших нет.

Отметим, что только за прошедшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано 4 пожара.

Гражданин Белоруссии избил тюменку возле ее дома

Как сообщают коллеги девушки, Александр некоторое время угрожал Ирине, преследовал ее. В один из дней и вовсе похитил и, угрожая ножом, отвез в лес. В полиции не увидели в действиях молодого человека состава преступления. Утром 2 февраля, около дома девушки, мужчина, подкараулив, жестоко ее избил. Ирину спасли прохожие. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.

На эту новость отреагировал Александр Моор. Глава региона связался с полицейским руководством и попросил их внимательно разобраться в происходящей ситуации.

#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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