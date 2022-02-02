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Иммунолог рассказала о самых частых проявлениях постковидного синдрома

2 февраля 15:49
Фото: pxhere.com
Иммунолог Мария Польнер рассказала, что наиболее частым признаком постковидного синдрома является астеническое состояние.

По словам специалиста, переболев инфекцию человек может еще несколько месяцев испытывать одышку, изменения обоняния и вкуса, быстро утомляться, быть раздражительным, передает iz.ru.

При этом Польнер отметила, что подобное постковидное состояние человек может испытывать даже после легкого течения болезни.

Она также рекомендовала обратиться к врачам при наличии подобных жалоб. Специалисты уже назначат исследования для оценки насыщения крови кислородом, состояния органов грудной клетки, общий и биохимический анализ крови.

Кроме того, известны случаи депрессии после болезни. В этом случае установить диагноз и подобрать правильное лечение поможет врач-психиатр.

#Новости#Марина Колодкина#Коронавирус COVID-19
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