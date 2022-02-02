Иммунолог рассказала о самых частых проявлениях постковидного синдрома

По словам специалиста, переболев инфекцию человек может еще несколько месяцев испытывать одышку, изменения обоняния и вкуса, быстро утомляться, быть раздражительным, передает iz.ru.
При этом Польнер отметила, что подобное постковидное состояние человек может испытывать даже после легкого течения болезни.
Она также рекомендовала обратиться к врачам при наличии подобных жалоб. Специалисты уже назначат исследования для оценки насыщения крови кислородом, состояния органов грудной клетки, общий и биохимический анализ крови.
Кроме того, известны случаи депрессии после болезни. В этом случае установить диагноз и подобрать правильное лечение поможет врач-психиатр.