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Губернатор Тюменской области отреагировал на жесткое избиение женщины у ее дома

2 февраля 12:27
Фото: Аккаунт veraglazunia в Инстаграм
Губернатор Тюменской области отреагировал на ситуацию с избиением тюменки около её дома 2 февраля. Он потребовал разобраться в ситуации, сообщает Инфоцентр правительства региона.
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Тюмень

В редакцию «Нашего города» пришло обращение за поддержкой от жительницы Тюмени Ирины, избитой бывшим сожителем. Сейчас пострадавшая в больнице в ожидании тяжелой операции.

К расследованию инцидента подключились правоохранительные органы и власти региона.

Александр Моор отреагировал на новость, распространившуюся по Сети:

«Сегодня я, как и многие из вас, увидел в соцсетях фотографии избитой женщины Ирины. Невозможно смотреть на эти фото без боли»,сказал глава области.

Ранее В. Глазунова разослала в Инстаграм сообщение о том, что тюменку избил Александр Ж. Он напал на неё сегодня утром. «Ее спасли ребята из Самоката, которое смогли ей помочь», отметила Глазунова.

#Новости#Тюмень#Пострадавшие#Жестокость#Александр Мязин#Политика
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