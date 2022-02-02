Губернатор Тюменской области отреагировал на жесткое избиение женщины у ее дома

В редакцию «Нашего города» пришло обращение за поддержкой от жительницы Тюмени Ирины, избитой бывшим сожителем. Сейчас пострадавшая в больнице в ожидании тяжелой операции.
К расследованию инцидента подключились правоохранительные органы и власти региона.
Александр Моор отреагировал на новость, распространившуюся по Сети:
«Сегодня я, как и многие из вас, увидел в соцсетях фотографии избитой женщины Ирины. Невозможно смотреть на эти фото без боли»,сказал глава области.
Ранее В. Глазунова разослала в Инстаграм сообщение о том, что тюменку избил Александр Ж. Он напал на неё сегодня утром. «Ее спасли ребята из Самоката, которое смогли ей помочь», отметила Глазунова.