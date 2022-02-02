Чиновники Тюмени выступили за обязательную регистрацию и учет домашних животных

Директор муниципального казенного учреждения «ЛесПаркХоз» Сергей Нефёдов рассказал о предложениях, нацеленных на снижение количества животных без владельцев. Среди них:
Он сказал, что отсутствие обязанности у владельца домашних животных осуществлять обязательную регистрацию приводит к ухудшению профилактики животных и контроля их численности.
Нефёдов также отметил, что существуют моменты при которых не происходит стерилизация поголовья.
«Если до стерилизации человек желает взять из приюта животное, как новый хозяин это один момент. И второе, если животное не достигает половозрелости, то с ним не производится данная процедура»сказал он, отвечая на вопрос о неполной стерилизации поголовья
Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов выступил с докладом, в котором провел анализ исполнения мероприятий по обращению с животными в регионе.
По его словам, с 2020 года животные, выпущенные на прежние места обитания и имеющие не снимаемые метки, отлову не подлежат. Он подчеркнул, что в нынешнем году будет создано четыре приюта, занимающихся отловом и содержанием животных без владельцев.
«Было принято решение, создать межмуниципальные приюты, чтобы в близлежащих муниципалитетах по „кустовому“ принципу осуществлялся сбор и содержание животных без владельцев»рассказал заместитель губернатора
Чейметов отметил, что в прошлом году количество обращений от граждан выросло на 10%. Основными вопросам в обращениях стали содержание животных, ненадлежащее содержание животных, нанесение животными укусов человеку и другие.
Кинолог Сергей Викулов-Бакулин уделил внимание появлению бездомных собак в общественных местах. По его мнению, важно внести поправки в закон, чтобы граждане несли ответственность за собак, которых приютили с улиц.
«Если я выучился на права и сажусь за руль, то я должен нести ответственность при нарушении каких-либо прав. Когда я беру поводок в руки и иду с собакой, тоже должен нести ответственность»Сергей Викулов-Бакулин
Председатель гордумы Евгений Заболотный отмечает, что производится неполная стерилизация поголовья, так как выпущено в среду обитания 923 животных и стерилизовано 875.