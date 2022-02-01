Жители Тюмени ожидают, что новый закон о тишине дисциплинирует соседей

Жители областной столицы отмечают, что лучше «принять бы закон о качественном строительстве домов, многоквартирников, а то слышимость, что и чихать можно запретить», - отметила Елена Падёрина.
Впрочем, многие рады, что по будням с 22:00 до 08:00 громких звуков в квартире быть не должно.
«Наконец-то, нечего по ночам шуметь и тревожить людей», - сообщила тюменка Ольга Р.
Всего в группе nashgorod_tymen в инстаграм горожане оставили почти 50 комментариев по поводу уже принятого закона о тишине. Многие тюменцы сходятся во мнении, что соседи должны уважать друг друга и не мешать людям спать ночью.