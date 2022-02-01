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Жители Тюмени ожидают, что новый закон о тишине дисциплинирует соседей

1 февраля 10:29
Фото: «НашГород»
В группе nashgorod_tymen тюменцы обсуждают новый закон о тишине. Далеко не все горожане полагают, что шум в городах и СНТ снизится.

Жители областной столицы отмечают, что лучше «принять бы закон о качественном строительстве домов, многоквартирников, а то слышимость, что и чихать можно запретить», - отметила Елена Падёрина.

Впрочем, многие рады, что по будням с 22:00 до 08:00 громких звуков в квартире быть не должно.

«Наконец-то, нечего по ночам шуметь и тревожить людей», - сообщила тюменка Ольга Р.

Всего в группе nashgorod_tymen в инстаграм горожане оставили почти 50 комментариев по поводу уже принятого закона о тишине. Многие тюменцы сходятся во мнении, что соседи должны уважать друг друга и не мешать людям спать ночью.

Тюменским законом «Об обеспечении тишины» запретят передвигать предметы и шуметь дома
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#Новости#Александр Мязин#Общество
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