За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 494 ребёнка

Всего же за сутки заразилось 1 211 человек, 25 тюменцев находятся на ИВЛ. Несмотря на сильный рост заболеваемости, число летальных случаев сокращается, сегодня их было 6, вчера — 8.
1 780 коек развернуто, из них свободны 16%.
Похожая ситуация наблюдается по всей стране. Число заболевших растёт очень быстро, но летальных случаев стало меньше. На 1 февраля в РФ зафиксировано 125 000 новых заражённых COVID. В данный момент работодателей просят перевести на удалёнку максимальное число сотрудников, на дистант переходят школьники и студенты.