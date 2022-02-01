За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 494 ребёнка

Похожая ситуация наблюдается по всей стране. Число заболевших растёт очень быстро, но летальных случаев стало меньше. На 1 февраля в РФ зафиксировано 125 000 новых заражённых COVID. В данный момент работодателей просят перевести на удалёнку максимальное число сотрудников, на дистант переходят школьники и студенты.