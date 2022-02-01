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За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 494 ребёнка

1 февраля 12:21
Фото: 1Mi
На 1 февраля Оперштаб сообщил о 494 ребятах в Тюменской области, которые заболели COVID-19. Это новый антирекорд и на 159 детей больше, чем вчера.
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Дети

Всего же за сутки заразилось 1 211 человек, 25 тюменцев находятся на ИВЛ. Несмотря на сильный рост заболеваемости, число летальных случаев сокращается, сегодня их было 6, вчера — 8.

1 780 коек развернуто, из них свободны 16%.

Похожая ситуация наблюдается по всей стране. Число заболевших растёт очень быстро, но летальных случаев стало меньше. На 1 февраля в РФ зафиксировано 125 000 новых заражённых COVID. В данный момент работодателей просят перевести на удалёнку максимальное число сотрудников, на дистант переходят школьники и студенты.

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#Новости#Тюменская область#COVID-19#Дети#Коронавирус#Александр Мязин#Общество
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