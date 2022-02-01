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В заречной части Тюмени включили электричество

1 февраля 15:31
Фото: Типичная Тюмень
По данным жителей Тюмени, к 20:20 в заречной части города включили электричество.
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Тюмень

До 21 часа энергетики обещают подключить к сети остальные районы (Ватутина, Мыс, Тарманы).

«Да будет свет! В Зареке включили электричество», - сообщает подписчик паблика «Типичная Тюмень.

Ранее администрация города и «Россетти Тюмень» подчеркнули, что свет постепенно возвращается в квартиры. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение части потребителей областной столицы. В восстановительных работах приняли участие 5 бригад компании в составе 20 человек и 5 единиц техники. Причиной нарушения подачи энергии в дома стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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