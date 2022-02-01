В заречной части Тюмени включили электричество

Ранее администрация города и «Россетти Тюмень» подчеркнули, что свет постепенно возвращается в квартиры. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение части потребителей областной столицы. В восстановительных работах приняли участие 5 бригад компании в составе 20 человек и 5 единиц техники. Причиной нарушения подачи энергии в дома стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП.