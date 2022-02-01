В Тюмени на улице Пермякова грузовик врезался в отбойник и перекрыл движение

Сегодня к 15:00 в областной столице произошло 5 аварий. Два серьёзных дорожных происшествия зафиксированы на объездной дороге, в районе ТРЦ Остров машина упала с эвакуатора. Из-за инцидента возникла километровая пробка, но через 30 минут движение удалось восстановить. Повреждения получили три машины.