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В Тюмени на улице Пермякова грузовик врезался в отбойник и перекрыл движение

1 февраля 11:48
Фото: Группа "ЧС-Тюмень" в Вконтакте
В Тюмени 1 февраля на улице Пермякова грузовик врезался в железный отбойник, сообщают очевидцы.
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Тюмень

Инцидент произошел недалеко от ТРЦ Солнечный, пострадала только техника. Из-за аварии одна из полос движения в сторону центра города перекрыта, возникла небольшая пробка. Очевидцы полагают, что водитель мог уснуть за рулём.

Сегодня к 15:00 в областной столице произошло 5 аварий. Два серьёзных дорожных происшествия зафиксированы на объездной дороге, в районе ТРЦ Остров машина упала с эвакуатора. Из-за инцидента возникла километровая пробка, но через 30 минут движение удалось восстановить. Повреждения получили три машины.

#Новости#Тюмень#ДТП#Александр Мязин#Происшествия
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