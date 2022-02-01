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В Тюмени на объездной дороге развернуло внедорожник

1 февраля 10:11
Фото: 2гис
На объездной дороге в районе Червишевского тракта 1 февраля столкнулись KIA и Toyota Rav 4, сообщают очевидцы.

Корейский автомобиль влетел в бетонный отбойник, паркетный внедорожник развернуло прямо на трассе. О пострадавших не сообщается, ущерб небольшой. Водители объезжают место ДТП, пробок здесь не зафиксировано.

Днём 1 февраля в областной столице произошло 5 дорожных происшествий. Стоит отметить, что на объездной около ТРЦ Остров тоже сегодня произошла авария, которая вызвала километровую пробку. Здесь с эвакуатора упала машина, пострадавших нет. На 15:00 движение по этому участку трассы в сторону Мельникайте восстановлено, заторов не наблюдается.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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