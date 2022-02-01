В Тюмени на объездной дороге развернуло внедорожник

Днём 1 февраля в областной столице произошло 5 дорожных происшествий. Стоит отметить, что на объездной около ТРЦ Остров тоже сегодня произошла авария, которая вызвала километровую пробку. Здесь с эвакуатора упала машина, пострадавших нет. На 15:00 движение по этому участку трассы в сторону Мельникайте восстановлено, заторов не наблюдается.