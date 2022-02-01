В Тюмени курьеры забрали у пенсионерки более 300 000 рублей

Пожилая жительница Тюмени не обладала подобной суммой. Она собрала все свои сбережения. Их оказалось 310 000 рублей. Средства жертва отдала курьеру. Через некоторое время женщина все же позвонила зятю, который сказал, что никакой аварии не было.