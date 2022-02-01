В Тюмени курьеры забрали у пенсионерки более 300 000 рублей

Женский голос прокричал в трубку: «Мама, я попала в ДТП, по моей вине пострадала девушка, срочно нужны деньги для её операции». Пенсионерка рассказала полицейским, что где-то за час до звонка от нее уехала дочь. Женщина поверила звонившей.
После трубку взял мужчина. Он представился полицейским. По словам мошенника, на дочь пенсионерки могут завести уголовное дело. Однако родные «потерпевшей» согласны отказаться от претензий за 800 000 рублей. Деньги нужно передать курьеру.
Пожилая жительница Тюмени не обладала подобной суммой. Она собрала все свои сбережения. Их оказалось 310 000 рублей. Средства жертва отдала курьеру. Через некоторое время женщина все же позвонила зятю, который сказал, что никакой аварии не было.
Полицейские смогли задержать курьеров. Ими были тюменцы 1989 и 1993 годов рождения. Деньги пенсионерки они собирались перевести своим сообщникам, но не успели. Похищенное вернули хозяйке.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.