В Тюмени авария на электроподстанции, 20 улиц и несколько ЖК остались без света

«01 февраля в 2022 года в вечерние часы в результате аварийного скачка напряжения, произошло отключение электроэнергии в заречной части г. Тюмень. Аварийные бригады Тюменьэнерго работают по выявлению и устранению причин сбоев в подаче электроинергии», — сообщили в МЧС.