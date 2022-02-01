В Тюмени авария на электроподстанции, 20 улиц и несколько ЖК остались без света

В нескольких районах города перепады напряжения, в Заречной части областной столицы и Матмасах электричества практически нет. В центре города на Республики и Ленина «мигают лампочки». Без света остались жители на улице Щербакова, Газовиков, Судоремонтная, Ватутина.
Сильные скачки напряжения в «Звездном городке», ЖК «Горизонт» и «Айвазовский». О ситуации в городе изданию сообщают подписчики паблика nashgorod_tymen.
«Ага, что-то светануло и вырубило. „Айвазовский“ непривычно тёмный», — отмечает подписчик тюменского паблика.
Оперативно-выездные бригады компании «Россети Тюмень» восстанавливают энергоснабжение части потребителей города Тюмень, в домах которых отсутствует энергоснабжение из-за технологического нарушения на линии электропередачи 110 кВ. Энергетики планируют восстановить энергоснабжение потребителей в течение 1 часа. При этом компания опровергает факт технологических нарушений на подстанциях «Россети Тюмень».
«01 февраля в 2022 года в вечерние часы в результате аварийного скачка напряжения, произошло отключение электроэнергии в заречной части г. Тюмень. Аварийные бригады Тюменьэнерго работают по выявлению и устранению причин сбоев в подаче электроинергии», — сообщили в МЧС.
Сообщений о возгораниях на системах электроснабжения в Центр управления в кризисных ситуациях областного главка МЧС не поступало. Помощь подразделений МЧС на данный момент не требуется.