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В Тюмени 1 февраля обещают восстановить электричество в домах до 21 часа

1 февраля 14:19
Фото: 1Mi
Представители администрации Тюмени сообщают, что 1 февраля в 17:52 произошло отключение электричества в городе. Аварийно выключились три подстанции, которые обеспечивали светом район Тарманы, Мыс и Заречную часть города.

Полностью восстановить электричество в домах планируется до 21:00.

«Администрацией города Тюмень обеспечен контроль, за выполнением ремонтно-восстановительных работ», - отмечают в ведомстве.

По состоянию на 18ч. 40 мин. специалистами АО «Россети Тюмень» проведено обследование двух подстанций, осуществляются мероприятия по проверке третьей подстанции. Компания опровергает факт технологических нарушений на подстанциях «Россети Тюмень».

Глава города Тюмени Руслан Кухарук дал поручение управляющим компаниям провести обход находящихся в управлении МКД с лифтовым оборудованием.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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