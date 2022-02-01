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В Тюмень на полигон для размещения отходов прибыла новая спецтехника

1 февраля 09:16
Фото: "ТЭО"
Автопарк «Тюменского экологического объединения» пополнился спецтехникой, которая поможет поддерживать безопасность на полигоне для размещения отходов. Новая пожарная автоцистерна — это второй автомобиль такого типа, задействованный на объектах системы обращения с ТКО.

«Наличие дополнительной единицы противопожарной техники позволит повысить безопасность на объектах предприятия. Но самое важное, что новый автомобиль будет использоваться, в первую очередь, для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций»,отметил заместитель главного инженера ООО «ТЭО» Вольдемар Крауш.

Противопожарная спецтехника задействована на объектах по захоронению отходов круглый год. Например, летом в жаркий период используется для пролива рабочих карт полигона. Это делается для повышения уплотнения слоёв, предотвращения возможного тления отходов и экстремального повышения температуры в результате естественных процессов разложения.

Новый автомобиль оборудована пожарным насосом, ёмкостями для хранения жидких огнетушащих веществ, средствами их подачи, может использоваться не только для подвоза воды, но и ее забора из водоема, других цистерн или сторонних ёмкостей.

#Новости#ООО "ТЭО"#Валерия Карашлийска#Город
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