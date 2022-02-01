В Тюмень на полигон для размещения отходов прибыла новая спецтехника

«Наличие дополнительной единицы противопожарной техники позволит повысить безопасность на объектах предприятия. Но самое важное, что новый автомобиль будет использоваться, в первую очередь, для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций»,отметил заместитель главного инженера ООО «ТЭО» Вольдемар Крауш.
Противопожарная спецтехника задействована на объектах по захоронению отходов круглый год. Например, летом в жаркий период используется для пролива рабочих карт полигона. Это делается для повышения уплотнения слоёв, предотвращения возможного тления отходов и экстремального повышения температуры в результате естественных процессов разложения.
Новый автомобиль оборудована пожарным насосом, ёмкостями для хранения жидких огнетушащих веществ, средствами их подачи, может использоваться не только для подвоза воды, но и ее забора из водоема, других цистерн или сторонних ёмкостей.