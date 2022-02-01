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В момент аварийного отключения света сотрудники Росгвадрии патрулировали улицы Тюмени

1 февраля 16:08
Фото: Типичная Тюмень
В период отключения света в Тюмени сотрудниками Росгвардии обеспечена общественная безопасность на улицах, сообщили в ведомстве.

Вечером в городских кварталах был обеспечен правопорядок. В районах аварийного отключения были сосредоточены патрули.

«Кроме того, экипажи Росгвардии оперативно выезжают на охраняемые объекты, на которых при отключении электричества происходит аварийная сработка средств охраны», - отметили в ведомстве.

Между тем на дорогах заречной части города работали сотрудники ГИБДД. Они контролировали движение транспорта из-за отключения светофоров. В настоящий момент электроснабжение областной столицы практически восстановлено.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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