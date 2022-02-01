В момент аварийного отключения света сотрудники Росгвадрии патрулировали улицы Тюмени

Вечером в городских кварталах был обеспечен правопорядок. В районах аварийного отключения были сосредоточены патрули.
«Кроме того, экипажи Росгвардии оперативно выезжают на охраняемые объекты, на которых при отключении электричества происходит аварийная сработка средств охраны», - отметили в ведомстве.
Между тем на дорогах заречной части города работали сотрудники ГИБДД. Они контролировали движение транспорта из-за отключения светофоров. В настоящий момент электроснабжение областной столицы практически восстановлено.