В Хабаровске поймали квартирного вора, который переодевался в женщину

По данным правоохранителей, мужчина снимал квартиры посуточно, а затем возвращался туда с дубликатом ключей и выносил бытовую технику. Краденое он сбывал на городском рынке. Общий ущерб от его действий составил около 100 тысяч рублей, передает iz.ru.