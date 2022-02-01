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В Хабаровске поймали квартирного вора, который переодевался в женщину

1 февраля 17:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Хабаровские полицейские задержали 33-летнего мужчину, который переодевался в женскую одежду и грабил квартиры.

По данным правоохранителей, мужчина снимал квартиры посуточно, а затем возвращался туда с дубликатом ключей и выносил бытовую технику. Краденое он сбывал на городском рынке. Общий ущерб от его действий составил около 100 тысяч рублей, передает iz.ru.

Отмечается, что в ряде эпизодов грабитель в целях конспирации надевал женский парик и одежду.

В настоящее время все похищенные устройства изъяты и возвращены владельцам.

По делу возбуждены уголовные дела кражу. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

#Новости#Марина Колодкина#Происшествия
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