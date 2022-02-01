В Хабаровске поймали квартирного вора, который переодевался в женщину

По данным правоохранителей, мужчина снимал квартиры посуточно, а затем возвращался туда с дубликатом ключей и выносил бытовую технику. Краденое он сбывал на городском рынке. Общий ущерб от его действий составил около 100 тысяч рублей, передает iz.ru.
Отмечается, что в ряде эпизодов грабитель в целях конспирации надевал женский парик и одежду.
В настоящее время все похищенные устройства изъяты и возвращены владельцам.
По делу возбуждены уголовные дела кражу. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.