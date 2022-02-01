Тюменцев предупреждают об опасности отравления алкоголем и его суррогатами

В целях предупреждения отравлений спиртсодержащей продукцией призываем:
приобретать алкогольную продукцию только в торговых объектах, имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
не покупать продукцию без маркировки федеральными специальными марками или акцизными марками;
не приобретать алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли, у продавцов, осуществляющих продажу дистанционным способом в сети «Интернет», у граждан «с рук»;
не употреблять внутрь косметические средства, технические спиртосодержащие жидкости.
Стоит отметить, что даже однократное употребление суррогатов алкоголя или иных технических жидкостей, содержащих в небольших количествах метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие ядовитые вещества, в большей части случаев приводит к летальному исходу.
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка разработаны и размещены на официальном сайте в сети «Интернет» (https://fsrar.gov.ru) для использования широкого круга лиц информационные сервисы, позволяющие:
- получить сведения из государственного сводного реестра о наличии у продавцов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;
- определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС;
- определить легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке.
О фактах незаконной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией граждане могут сообщить в Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области по телефону «горячей линии»: (3452) 42-61-85.