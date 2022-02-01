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Тюменцев предупреждают об опасности отравления алкоголем и его суррогатами

1 февраля 15:06
Фото: 1Mi
В связи с регистрируемыми в Тюменской области случаями отравлений суррогатной спиртосодержащей продукцией Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области рекомендует внимательно и ответственно отнестись к выбору алкогольной продукции.
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Тюмень

В целях предупреждения отравлений спиртсодержащей продукцией призываем:

приобретать алкогольную продукцию только в торговых объектах, имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

не покупать продукцию без маркировки федеральными специальными марками или акцизными марками;

не приобретать алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли, у продавцов, осуществляющих продажу дистанционным способом в сети «Интернет», у граждан «с рук»;

не употреблять внутрь косметические средства, технические спиртосодержащие жидкости.

Стоит отметить, что даже однократное употребление суррогатов алкоголя или иных технических жидкостей, содержащих в небольших количествах метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие ядовитые вещества, в большей части случаев приводит к летальному исходу.

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка разработаны и размещены на официальном сайте в сети «Интернет» (https://fsrar.gov.ru) для использования широкого круга лиц информационные сервисы, позволяющие:

- получить сведения из государственного сводного реестра о наличии у продавцов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

- определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС;

- определить легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке.

О фактах незаконной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией граждане могут сообщить в Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области по телефону «горячей линии»: (3452) 42-61-85.

#Новости#Тюмень#Алкоголь#Потребители#Валерия Карашлийска#Общество
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