Тюменцам рассказали о профилактике отравлений алкоголем и его суррогатами

В связи с зарегистрированными в январе 2022 года случаями отравлений спиртосодержащей продукцией Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что причинами острых отравлений являются употребление внутрь этанола, метанола, спирта неуточненного (денатурата, одеколона и парфюмерно-косметических изделий, стеклоочистителя, суррогата алкоголя, технического спирта, тормозной жидкости, тосола, этиленгликоля).
Особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки.
Однократное употребление суррогатов алкоголя или иных технических жидкостей, содержащих в небольших количествах метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие ядовитые вещества, в большей части случаев приводит к летальному исходу.
Первыми признаками отравления алкогольными суррогатами бывают тошнота, затем рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль. Клиническая картина первоначально такая же, как при отравлении большим количеством водки. Дальнейшие симптомы зависят от того, чем вызвано отравление и насколько велика доза выпитого.
При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами необходимо не медлить и вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу.
Для предупреждения отравлений спиртсодержащей продукцией необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Лучшие профилактические меры от отравления алкогольными напитками — полное исключение их из употребления. Алкоголь является ядовитым и вредным в любом виде и количестве.
По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области