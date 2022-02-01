nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцам рассказали о профилактике отравлений алкоголем и его суррогатами

1 февраля 11:03
Фото: 1Mi
За 2021 год в Тюменской области зарегистрировано больше 200 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из них больше половины со смертельным исходом. В 5% случаев отравления произошли среди возрастной группы населения до 17 лет, среди детей и подростков смертельных случаев не было.

В связи с зарегистрированными в январе 2022 года случаями отравлений спиртосодержащей продукцией Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что причинами острых отравлений являются употребление внутрь этанола, метанола, спирта неуточненного (денатурата, одеколона и парфюмерно-косметических изделий, стеклоочистителя, суррогата алкоголя, технического спирта, тормозной жидкости, тосола, этиленгликоля).

Особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки.

Однократное употребление суррогатов алкоголя или иных технических жидкостей, содержащих в небольших количествах метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие ядовитые вещества, в большей части случаев приводит к летальному исходу.

Первыми признаками отравления алкогольными суррогатами бывают тошнота, затем рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль. Клиническая картина первоначально такая же, как при отравлении большим количеством водки. Дальнейшие симптомы зависят от того, чем вызвано отравление и насколько велика доза выпитого.

При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами необходимо не медлить и вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу.

Для предупреждения отравлений спиртсодержащей продукцией необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Не приобретать алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, с рук, а также дистанционным способом продажи через сеть Интернет;
  • Не покупать алкогольную продукцию без акцизных марок, с плохо укупоренными бутылками, содержащими осадок и посторонние включения;
  • Покупать и употреблять лекарственные препараты на спиртовой основе можно только по назначению лечащего врача;
  • Ни при каких обстоятельствах не пить спиртосодержащие жидкости, применяемые в быту и для технических нужд;
  • Исключить избыточный и длительный приём алкоголя, употребление его суррогатов.

Лучшие профилактические меры от отравления алкогольными напитками — полное исключение их из употребления. Алкоголь является ядовитым и вредным в любом виде и количестве.

По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

#Новости#Тюменцы#Отравление#Управление Роспотребнадзора#Алкогольная продукция#Валерия Карашлийска#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25