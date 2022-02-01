Тюменцам рассказали о профилактике отравлений алкоголем и его суррогатами

За 2021 год в Тюменской области зарегистрировано больше 200 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из них больше половины со смертельным исходом. В 5% случаев отравления произошли среди возрастной группы населения до 17 лет, среди детей и подростков смертельных случаев не было.

В связи с зарегистрированными в январе 2022 года случаями отравлений спиртосодержащей продукцией Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что причинами острых отравлений являются употребление внутрь этанола, метанола, спирта неуточненного (денатурата, одеколона и парфюмерно-косметических изделий, стеклоочистителя, суррогата алкоголя, технического спирта, тормозной жидкости, тосола, этиленгликоля). Особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки. Однократное употребление суррогатов алкоголя или иных технических жидкостей, содержащих в небольших количествах метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие ядовитые вещества, в большей части случаев приводит к летальному исходу. Первыми признаками отравления алкогольными суррогатами бывают тошнота, затем рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль. Клиническая картина первоначально такая же, как при отравлении большим количеством водки. Дальнейшие симптомы зависят от того, чем вызвано отравление и насколько велика доза выпитого. При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами необходимо не медлить и вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу. Для предупреждения отравлений спиртсодержащей продукцией необходимо придерживаться следующих рекомендаций: Не приобретать алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, с рук, а также дистанционным способом продажи через сеть Интернет; Не покупать алкогольную продукцию без акцизных марок , с плохо укупоренными бутылками, содержащими осадок и посторонние включения;

, с плохо укупоренными бутылками, содержащими осадок и посторонние включения; Покупать и употреблять лекарственные препараты на спиртовой основе можно только по назначению лечащего врача;

Ни при каких обстоятельствах не пить спиртосодержащие жидкости, применяемые в быту и для технических нужд;

Исключить избыточный и длительный приём алкоголя, употребление его суррогатов. Лучшие профилактические меры от отравления алкогольными напитками — полное исключение их из употребления. Алкоголь является ядовитым и вредным в любом виде и количестве. По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области