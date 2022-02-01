Тюменские предприниматели могут получить полмиллиона рублей на возмещение затрат

Городской департамент экономики объявил о начале приема заявок на участие в отборе для предоставления муниципальной финансовой поддержки в связи с тем, что анализ отчетов использования предоставленных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за 2021 год показал положительные результаты. Доход предпринимателей увеличился почти на 40%, на 10% увеличилась численность работников, на 13% увеличилась средняя заработная плата в расчете на одного работника, соответственно и количество поступаемых в бюджет РФ налогов и сборов увеличилось на 19%.