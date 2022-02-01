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Тюменские предприниматели могут получить полмиллиона рублей на возмещение затрат

1 февраля 09:18
Фото: 1Мi
Представители малого и среднего бизнеса могу получить субсидию в размере полумиллиона рублей на развитие собственного дела, сообщили на официальном сайте администрации города Тюмени. С 1 февраля 2022 года они могут подать документы на субсидию о возмещении затрат, связанных с приобретением оборудования.
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Тюмень

Заявки принимаются до 17:00 11 ноября 2022 года по адресу: Тюмень, улица Первомайская, 20, каб. 303.

Муниципальная поддержка предоставляется на возмещение 50% фактически понесенных затрат, возникающих в связи с приобретением оборудования, в том числе аппаратов, агрегатов, установок, машин, инструментов (за исключением транспортных средств), стоимостью свыше 40 тысяч рублей, не бывших в употреблении (ранее не использовавшихся) до их приобретения участником отбора.

Отбор заявок на предоставление субсидии будет проходить в соответствии с Порядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации города Тюмени от 28.12.2015 № 338-пк. Не стоит тянуть с подачей документов, так как средства в бюджете города ограничены.

Городской департамент экономики объявил о начале приема заявок на участие в отборе для предоставления муниципальной финансовой поддержки в связи с тем, что анализ отчетов использования предоставленных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за 2021 год показал положительные результаты. Доход предпринимателей увеличился почти на 40%, на 10% увеличилась численность работников, на 13% увеличилась средняя заработная плата в расчете на одного работника, соответственно и количество поступаемых в бюджет РФ налогов и сборов увеличилось на 19%.

За 2021 год заключено 14 договоров о предоставлении субсидии на общую сумму 6 000 тысяч рублей.

Принять участие в отборе могут субъекты малого и среднего предпринимательства:

  • зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории города Тюмени более одного года;
  • осуществляющие вид (виды) деятельности, имеющие приоритетное значение для социально-экономического развития города Тюмени, либо являться социальным предприятием;
  • не находящиеся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к участнику отбора – юридическому лицу другого юридического лица), ликвидации и (или) банкротства;
  • не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых платежей, штрафов;
  • среднесписочная численность работников для юридического лица – пять и более человек, для индивидуального предпринимателя – один и более человек;
  • среднемесячный доход работников должен быть не ниже 19 306,50 рубля (не распространяется на участников отбора, являющихся социальными предприятиями).

Более подробная информация представлена в объявлении об отборе (вместе с формами заявки на участие), которое размещено на официальном сайте поддержки малого и среднего бизнеса.

Консультацию можно получить по телефонам: 8 (3452) 51-06-23, 8 (3452) 51-06-31, 8 (3452) 51-06-32, 8 (3452) 51-06-33, – или по электронной почте: [email protected].

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