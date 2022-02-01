Тюменские предприниматели могут получить полмиллиона рублей на возмещение затрат

Заявки принимаются до 17:00 11 ноября 2022 года по адресу: Тюмень, улица Первомайская, 20, каб. 303.
Муниципальная поддержка предоставляется на возмещение 50% фактически понесенных затрат, возникающих в связи с приобретением оборудования, в том числе аппаратов, агрегатов, установок, машин, инструментов (за исключением транспортных средств), стоимостью свыше 40 тысяч рублей, не бывших в употреблении (ранее не использовавшихся) до их приобретения участником отбора.
Отбор заявок на предоставление субсидии будет проходить в соответствии с Порядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации города Тюмени от 28.12.2015 № 338-пк. Не стоит тянуть с подачей документов, так как средства в бюджете города ограничены.
Городской департамент экономики объявил о начале приема заявок на участие в отборе для предоставления муниципальной финансовой поддержки в связи с тем, что анализ отчетов использования предоставленных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за 2021 год показал положительные результаты. Доход предпринимателей увеличился почти на 40%, на 10% увеличилась численность работников, на 13% увеличилась средняя заработная плата в расчете на одного работника, соответственно и количество поступаемых в бюджет РФ налогов и сборов увеличилось на 19%.
За 2021 год заключено 14 договоров о предоставлении субсидии на общую сумму 6 000 тысяч рублей.
Принять участие в отборе могут субъекты малого и среднего предпринимательства:
Более подробная информация представлена в объявлении об отборе (вместе с формами заявки на участие), которое размещено на официальном сайте поддержки малого и среднего бизнеса.
Консультацию можно получить по телефонам: 8 (3452) 51-06-23, 8 (3452) 51-06-31, 8 (3452) 51-06-32, 8 (3452) 51-06-33, – или по электронной почте: [email protected].