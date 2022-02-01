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Тюменец должен выплатить 200 тысяч рублей пожилой женщине, пострадавшей в ДТП

1 февраля 09:15
Фото: 1Mi
С водителя Ford Mondeo, наехавшего прошлой весной на пожилую тюменку, взыщут в пользу пострадавшей 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Прокуратура Тюменской области.
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Тюмень

Согласно официальной версии, 18 мая прошлого года на улице Сперанского мужчина на Ford Mondeo совершил наезд на 62-летнюю женщину. Она получила травму ноги в результате инцидента.

В ноябре 2021 года пострадавшая подала заявление в суд, требуя возместить моральный вред. Отмечается, что дело было рассмотрено с участием работника прокуратуры.

Суд удовлетворил иск заявительницы. Водитель должен выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рублей

Ранее Ленинский районный суд оштрафовал мужчину на 12 тысяч рублей по статье административного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

#Новости#Иск#Тюмень#ДТП#Жертвы ДТП#Сергей Антонов#Общество
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