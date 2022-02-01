Тюменец должен выплатить 200 тысяч рублей пожилой женщине, пострадавшей в ДТП

Согласно официальной версии, 18 мая прошлого года на улице Сперанского мужчина на Ford Mondeo совершил наезд на 62-летнюю женщину. Она получила травму ноги в результате инцидента.
В ноябре 2021 года пострадавшая подала заявление в суд, требуя возместить моральный вред. Отмечается, что дело было рассмотрено с участием работника прокуратуры.
Суд удовлетворил иск заявительницы. Водитель должен выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рублей
Ранее Ленинский районный суд оштрафовал мужчину на 12 тысяч рублей по статье административного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».