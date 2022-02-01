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Торговавшую суррогатной водкой тюменку оштрафовали на 70 тысяч рублей

1 февраля 09:56
Фото: 1Mi
Ишимский городской суд вынес приговор в отношении 51-летней Надежды Никитушкиной, которая продавала суррогатную водку. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

15 июня прошлого года, сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку и задержали подозреваемую после отпуска покупателя бутылки водки за 120 рублей.

Женщина продавала товар в своём частном доме и на улице Карасульской в Ишиме.

«По реквизитам на этикетке, содержанию этилового спирта и наливу алкоголя в бутылку, было видно несоответствие общим техническим условиям производства легального алкоголя»сообщили в пресс-службе

Суд оштрафовал местную жительницу на 70 тысяч рублей. Ранее она привлекалась к ответственности по аналогичной причине.

Ранее «Наш Город» писал, что в областном центре накрыли целую сеть торговцев палёным алкоголем, после употребления которого погибли 9 человек. На данный момент задержаны 14 подозреваемых. Все они находятся в СИЗО.

Целую сеть торговцев паленым алкоголем накрыли в Тюмени
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