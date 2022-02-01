Торговавшую суррогатной водкой тюменку оштрафовали на 70 тысяч рублей

15 июня прошлого года, сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку и задержали подозреваемую после отпуска покупателя бутылки водки за 120 рублей.
Женщина продавала товар в своём частном доме и на улице Карасульской в Ишиме.
«По реквизитам на этикетке, содержанию этилового спирта и наливу алкоголя в бутылку, было видно несоответствие общим техническим условиям производства легального алкоголя»сообщили в пресс-службе
Суд оштрафовал местную жительницу на 70 тысяч рублей. Ранее она привлекалась к ответственности по аналогичной причине.
Ранее «Наш Город» писал, что в областном центре накрыли целую сеть торговцев палёным алкоголем, после употребления которого погибли 9 человек. На данный момент задержаны 14 подозреваемых. Все они находятся в СИЗО.