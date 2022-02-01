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Стоимость квартир в Тюмени останется на прежнем уровне

1 февраля 10:34
Фото: 1Mi
О повышении цен на жилье в Тюмени говорят многие, в этом есть определённый интерес — создать спрос на фоне этого. На самом деле ситуация следующая, рассказывает сертифицированный по стандартам РГР специалист по недвижимости Оксана Вилинская из агентства «Надёжный выбор».

Ещё в конце прошлого года из-за увеличения Центробанком ключевой ставки банки стали повышать процент и по ипотеке. Ранее был рост цен, сейчас рост ипотечной ставки.

«Что мы видим? Квартиры вторичного фонда стали дороже, ипотека тоже. Следствие: не каждый человек сейчас сможет осилить ежемесячный платёж»,отмечает эксперт по недвижимости.

Если взять новостройки, то стоит поторопиться купить квартиру, пока действуют льготные программы: «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека».

Первую продлевать больше не будут, как говорят. Дальнейшая судьба второй сейчас неизвестна.

По словам Оксаны Вилинской, выросли ставки по ипотеке на загородную недвижимость. Цены стали выше из-за двух факторов: увеличилась стоимость строительных материалов и повысился спрос на загородную недвижимость из-за пандемии.

Поэтому на самом деле стоимость квартир в Тюмени пока останется на прежнем уровне.

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