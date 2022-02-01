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Прокурор Тюменской области проконтролирует восстановление электроснабжения в Тюмени

1 февраля 15:22
Фото: ЧС-Тюмень
Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль устранение причин отключения электроэнергии в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль устранение причин отключения электроэнергии в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ситуация на контроле ведомства.

Сегодня в 17:52 в районе Зареки, Мыса и Тарман отключилось электричество. Восстановлением света занимаются специалисты АО «Россети Тюмень». Причиной технологического нарушения стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП. Распространяемая информация о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердилась.

Больница ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» в Тюмени работает на резервных источниках энергии.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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