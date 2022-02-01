Прокурор Тюменской области проконтролирует восстановление электроснабжения в Тюмени

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль устранение причин отключения электроэнергии в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.
Ситуация на контроле ведомства.
Сегодня в 17:52 в районе Зареки, Мыса и Тарман отключилось электричество. Восстановлением света занимаются специалисты АО «Россети Тюмень». Причиной технологического нарушения стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП. Распространяемая информация о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердилась.
Больница ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» в Тюмени работает на резервных источниках энергии.