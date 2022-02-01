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Поликлиники Тюменской области получат 73 миллиона рублей на борьбу с омикрон-штаммом

1 февраля 06:27
Фото: 1Mi
Тюменским поликлиникам выделят 73 миллиона рублей в связи с увеличением числа горожан, заболевших омикрон-штаммом. Регионы РФ получат более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе ОМС. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, такое решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса омикрон. Мера позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу»,отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства 27 января.

Деньги будут направлены в бюджет областного Фонда ОМС. На эти средства медицинские работники будут оказывать первичную помощь гражданам Тюменской области, имеющим полисы ОМС.

#Новости#Тюменская область#COVID-19#Михаил Мишустин#Коронавирус#Омикрон#Омикрон в Тюмени#Ангелина Крестьянникова#Общество
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