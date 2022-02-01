Поликлиники Тюменской области получат 73 миллиона рублей на борьбу с омикрон-штаммом

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу»,отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства 27 января.