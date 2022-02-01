Поликлиники Тюменской области получат 73 миллиона рублей на борьбу с омикрон-штаммом

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, такое решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса омикрон. Мера позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.
«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу»,отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства 27 января.
Деньги будут направлены в бюджет областного Фонда ОМС. На эти средства медицинские работники будут оказывать первичную помощь гражданам Тюменской области, имеющим полисы ОМС.