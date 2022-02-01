Отмечайте 30-летие с нами: ВСК дарит 30% выгоду на страховую защиту

«В феврале ВСК исполняется 30 лет, и на протяжении всего времени ключевым направлением стратегического развития компании является разработка и предоставление клиентам быстрых, удобных и технологичных страховых решений. Каждый день мы защищаем имущество наших клиентов, поддерживаем в путешествиях, заботимся об их здоровье. За эти годы услугами ВСК воспользовались более 30 млн человек. Сегодня мы открываем новые возможности для тех, кто хочет присоединиться к нам. В течение 30 дней каждый желающий сможет приобрести страховую защиту с существенной выгодой – 30%», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.