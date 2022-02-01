Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ - 2022

Для участия в Программе кандидаты должны пройти обучение и сдать экзамены, в том числе на знание иностранного языка. Отбор состоит из следующих этапов:
Кандидаты, успешно прошедшие отбор по Программе, будут обеспечены проживанием и проездом к месту проведения события и обратно.
Ознакомиться с полными условиями работы и подать заявку на участие в ПМЭФ-2022 в роли волонтера можно на портале congress.ru. Крайний срок подачи заявки — 1 апреля 2022 года.
Напомним, юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.
Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.
Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 165 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.
Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке — t.me/Roscongress, на английском языке — t.me/RoscongressDirect, на испанском языке — t.me/RoscongressEsp.