Около 190 тюменских рабочих попали под сокращение

Ранее «Наш город» сообщал, что в моногоспитале на Комсомольской, 54а уволены 28 медиков. Отмечается, что сотрудники работали по срочным договорам. Между тем тюменцы сообщают, что медперсонал из обычных поликлиник переводят в «красную зону». Более того, официальные власти готовятся к ещё большему всплеску заболеваемости COVID. На прошлой неделе заявили о разработке плана действий в случае регистрации 8 000 заражённых ежедневно.