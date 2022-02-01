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Около 190 тюменских рабочих попали под сокращение

1 февраля 12:05
Фото: Википедия
До конца февраля 18 тюменских компаний сократят 190 сотрудников, отмечают в региональном центре занятости.

При этом почти 50 человек перейдут на другие должности. На данный момент серьёзных сокращений не планируется до конца месяца.

Ранее «Наш город» сообщал, что в моногоспитале на Комсомольской, 54а уволены 28 медиков. Отмечается, что сотрудники работали по срочным договорам. Между тем тюменцы сообщают, что медперсонал из обычных поликлиник переводят в «красную зону». Более того, официальные власти готовятся к ещё большему всплеску заболеваемости COVID. На прошлой неделе заявили о разработке плана действий в случае регистрации 8 000 заражённых ежедневно.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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