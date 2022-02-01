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Названы имена финалистов общероссийского отбора в "Ленфильм-дебют"

1 февраля 13:44
Стали известны результаты общероссийского отбора для участия в сценарно-режиссерской лаборатории “Ленфильм-дебют”, которую организовала киностудия “Ленфильм” в партнерстве с продюсерским центром Potential. Поддержку оказало Министерство культуры РФ.

Заявки начали принимать с 15 сентября прошлого года. В общей сложности - 595 сценариев полнометражных фильмов, из них 31 попал в шорт-лист, пишет newsnn.ru. По итогам завершающего творческого задания отборочная комиссия и кураторы лаборатории выявили 10 финалистов – они пройдут полугодовое обучение. У участников появилась возможность доработать свои дебютные проекты до статуса готовых к производству сценариев под руководством ведущих представителей российской киноиндустрии.

“Процесс отбора был очень непростой, поскольку проекты, вошедшие в шорт-лист, были по-настоящему яркими и сильными. Споры жюри были жаркими, и, к сожалению, мы не смогли взять все проекты, которые бы хотелось”, – рассказала Наталья Дрозд, руководитель лаборатории “Ленфильм-дебют”.

Но, как подчеркнула Дрозд, все же удалось выбрать лучших из лучших. Руководитель лаборатории “Ленфильм-дебют” выразила уверенность в том, что для участников, мастеров и кураторов это будут невероятно интересные полгода жизни.

Обучение стартует весной этого года в Санкт-Петербурге на базе “Ленфильма” в форматах офлайн и онлайн. Мастерами курса станут креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова. С мастерами в перерывах между очными рабочими встречами будут проводить индивидуальную работу над проектами. Это будет осуществляться под руководством кураторов, в частности режиссеров и сценаристов: Бориса Хлебникова, Наталии Мещаниновой, Анны Пармас, Александра Велединского, Бакура Бакурадзе, Любови Мульменко, Андрея Прошкина, Николая Хомерики и главного редактора киностудии “Ленфильм” Андрея Апостолова.

В конце августа 2022 года пройдет финальный питчинг, в рамках которого участники смогут защитить свои проекты перед представителями Минкультуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими продюсерами РФ.

Федор Щербаков, генеральный директор киностудии “Ленфильм”, в свою очередь, добавил: в фонд “Ленфильм-дебют” направят доходы от прав на использование “золотой коллекции”.

“Для нас крайне важно, чтобы то, что наработали предыдущие поколения, работало на будущее", – сказал он.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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