Названы имена финалистов общероссийского отбора в "Ленфильм-дебют"

Обучение стартует весной этого года в Санкт-Петербурге на базе “Ленфильма” в форматах офлайн и онлайн. Мастерами курса станут креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова. С мастерами в перерывах между очными рабочими встречами будут проводить индивидуальную работу над проектами. Это будет осуществляться под руководством кураторов, в частности режиссеров и сценаристов: Бориса Хлебникова, Наталии Мещаниновой, Анны Пармас, Александра Велединского, Бакура Бакурадзе, Любови Мульменко, Андрея Прошкина, Николая Хомерики и главного редактора киностудии “Ленфильм” Андрея Апостолова.