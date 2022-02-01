Итоги дня: выключение света в Тюмени, отмена авиарейсов в Москву и увольнение врачей

Через полчаса к ситуации подключились сотрудники МЧС, ГИБДД, Росгвардии, включение электричества контролировали в прокуратуре. К 20:06 свет восстановили в заречной части города, в 20:30 в районе Ватутина. Больницы города не пострадали, они работали в штатном режиме. Ранее департамент здравоохранения сообщал, что ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» была в зоне отключения электроэнергии. Учреждение находится на резервных источниках питания. Работы по восстановлению электроснабжения выполняли 5 бригад в составе 20 человек и 5 единиц спецтехники. Информация о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердилась.