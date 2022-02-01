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Итоги дня: выключение света в Тюмени, отмена авиарейсов в Москву и увольнение врачей

1 февраля 20:56
Фото: ЧС-Тюмень
В Тюмени 1 февраля горожане интересовались отключением электричества в заречной части города, планами Аэрофлота отменить рейсы Тюмень — Москва и увольнением врачей из тюменского моногоспиталя.

В Тюмени авария на трёх электроподстанциях, 20 улиц остались без света

Вечером в 17:52 аварийно отключились три подстанции города. В результате ЧП жители Зареки, Мыса, Тарман остались без света. По данным местных жителей, отключения произошли в нескольких ЖК и 20 улицах областной столицы. Оперативно-выездные бригады компании «Россети Тюмень» пообещали восстановить энергоснабжение к 21:00. Специалисты сообщили, что сбой произошел на линии электропередачи 110 кВ.

Через полчаса к ситуации подключились сотрудники МЧС, ГИБДД, Росгвардии, включение электричества контролировали в прокуратуре. К 20:06 свет восстановили в заречной части города, в 20:30 в районе Ватутина. Больницы города не пострадали, они работали в штатном режиме. Ранее департамент здравоохранения сообщал, что ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» была в зоне отключения электроэнергии. Учреждение находится на резервных источниках питания. Работы по восстановлению электроснабжения выполняли 5 бригад в составе 20 человек и 5 единиц спецтехники. Информация о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердилась.

Компания Аэрофлот планирует отменить рейсы из Тюмени в Москву

Аэрофлот собирается отменить рейсы в 26 регионах страны. Прекратятся полёты из Тюмени в Москву, их заменят лайнеры «Победы». Билеты этой авиакомпании до Москвы дешевле, но из-за доплат летать в Москву станет дороже.

В Аэрофлоте на просьбу «Нашего Города» уточнить информацию о прекращении полетов в этих направлениях ответили, что пока маршрутная линия функционирует.

Представители департамента здравоохранения Тюменской области рассказали об увольнении врачей из моногоспиталя

Были сокращены 28 сотрудников, их трудовые договоры были срочными. Это 6% от общего числа врачей в учреждении. Об этом на запрос «Нашего города» сообщили в пресс-службе ведомства. После увольнения в медучреждении работают 453 медика.

«Внепланового увольнения сотрудников не было. Дефицита кадров не наблюдается», — пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее тюменцы возмущались, что квалифицированных врачей местных поликлиник переводят в «красную зону». При этом дефицит медиков в обычных больницах ещё остался.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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