Итоги дня: авария на электроподстанции, отмена рейсов в Москву, увольнения врачей

Как сообщают представители «РОССЕТИ Тюмень», в областной столице восстановили электроснабжение. Отмечается, что сбой произошел из-за обрыва провода на высоковольтной ЛЭП.
В устранении проблемы были задействованы 5 бригад в составе 20 человек и 5 единиц спецтехники. Информация о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердилась.
По сообщениям горожан, в Зареке и на нескольких улицах в районе Мыса подача электроэнергии восстановилась. Городские больницы продолжают работать в штатном режиме.
Между тем, ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» функционировало на резервных источниках питания.
Авиакомпания отменит рейсы в 26 регионах России, сообщает URA.RU. Жители Тюмени, Челябинска и ХМАО смогут летать в Москву рейсами «Победы» и «России».
По прогнозам экспертов отказ «Аэрофлота» от рейсов приведет к тому, что туристическая привлекательность области может быть под ударом. Многие граждане не захотят летать бюджетной «Победой».
«Аэрофлот» заявляет о менее затратных полётах на «Победе». В частности, стоимость билетов меньше на 30%. Однако со всеми доплатами выходит намного дороже. Ведь в «Победе» даже звонок на горячую линию для пассажира платный», — пояснил Илья Зотов, глава Общероссийского объединения пассажиров.
В областном департаменте здравоохранения ответили на запрос редакции «Нашего города». 31 декабря 2021 года были расторгнуты срочные договоры с 28 сотрудниками тюменского моногоспиталя. Стоит отметить, что это около 6% от численности специалистов в учреждении.
«Внепланового увольнения сотрудников не было. Дефицита кадров не наблюдается», — подчеркнули в пресс-службе.
Также отмечается, что 31 декабря прошлого года, в моногоспитале работали 475 человек, а после увольнения — 453. В учреждении формируется новый временный коллектив.