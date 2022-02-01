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Итоги дня: авария на электроподстанции, отмена рейсов в Москву, увольнения врачей

1 февраля 18:55
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
Департамент здравоохранения прокомментировал увольнение специалистов из моногоспиталя в Тюмени. Тюменцы не смогут летать в Москву Аэрофлотом». В областной столице произошла авария на электроподстанции.
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Тюмень

Причиной сбоя в электроснабжения Тюмени стал обрыв провода

Как сообщают представители «РОССЕТИ Тюмень», в областной столице восстановили электроснабжение. Отмечается, что сбой произошел из-за обрыва провода на высоковольтной ЛЭП.

В устранении проблемы были задействованы 5 бригад в составе 20 человек и 5 единиц спецтехники. Информация о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердилась.

По сообщениям горожан, в Зареке и на нескольких улицах в районе Мыса подача электроэнергии восстановилась. Городские больницы продолжают работать в штатном режиме.

Между тем, ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» функционировало на резервных источниках питания.

Тюменцы не смогут летать в Москву «аэрофлотом»

Авиакомпания отменит рейсы в 26 регионах России, сообщает URA.RU. Жители Тюмени, Челябинска и ХМАО смогут летать в Москву рейсами «Победы» и «России».

По прогнозам экспертов отказ «Аэрофлота» от рейсов приведет к тому, что туристическая привлекательность области может быть под ударом. Многие граждане не захотят летать бюджетной «Победой».

«Аэрофлот» заявляет о менее затратных полётах на «Победе». В частности, стоимость билетов меньше на 30%. Однако со всеми доплатами выходит намного дороже. Ведь в «Победе» даже звонок на горячую линию для пассажира платный», — пояснил Илья Зотов, глава Общероссийского объединения пассажиров.

В депздраве рассказали об увольнении врачей из тюменского моногоспиталя

В областном департаменте здравоохранения ответили на запрос редакции «Нашего города». 31 декабря 2021 года были расторгнуты срочные договоры с 28 сотрудниками тюменского моногоспиталя. Стоит отметить, что это около 6% от численности специалистов в учреждении.

«Внепланового увольнения сотрудников не было. Дефицита кадров не наблюдается», — подчеркнули в пресс-службе.

Также отмечается, что 31 декабря прошлого года, в моногоспитале работали 475 человек, а после увольнения — 453. В учреждении формируется новый временный коллектив.

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