Итоги дня: авария на электроподстанции, отмена рейсов в Москву, увольнения врачей

«Аэрофлот» заявляет о менее затратных полётах на «Победе». В частности, стоимость билетов меньше на 30%. Однако со всеми доплатами выходит намного дороже. Ведь в «Победе» даже звонок на горячую линию для пассажира платный», — пояснил Илья Зотов, глава Общероссийского объединения пассажиров.