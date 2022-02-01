Эриксен вернулся в АПЛ, заключив контракт с «Брентфордом»

Напомним, что Эриксен не выступал на профессиональном уровне с лета прошлого года после того, как он потерял сознание в матче чемпионате Европы-2020 за сборную Дании против Финляндии (0:1). В конечном итоге врачи установили полузащитнику кардио-дефибриллятор.