nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Энергетики «РОССЕТИ Тюмень» восстанавливают электроснабжение города

1 февраля 15:40
Фото: ВКонтакте
Энергетики «РОССЕТИ Тюмень» оперативно восстановили электроснабжение части потребителей столицы Тюменской области 1 февраля, сообщают представители компании.

Работы выполняли 5 бригад в составе 20 человек и 5 единиц спецтехники. Причиной сбоя стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП. Информация о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердилась.

Жители города сообщают о восстановлении электроснабжения в Зареке и на нескольких улицах в районе Мыса. Больницы города работают в штатном режиме. На Ватутина свет появился к 20:30.

Ранее департамент здравоохранения сообщал, что больница ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» была в зоне отключения электроэнергии. Учреждение находится на резервных источниках питания.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25