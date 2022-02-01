Энергетики «РОССЕТИ Тюмень» восстанавливают электроснабжение города

Работы выполняли 5 бригад в составе 20 человек и 5 единиц спецтехники. Причиной сбоя стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП. Информация о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердилась.
Жители города сообщают о восстановлении электроснабжения в Зареке и на нескольких улицах в районе Мыса. Больницы города работают в штатном режиме. На Ватутина свет появился к 20:30.
Ранее департамент здравоохранения сообщал, что больница ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» была в зоне отключения электроэнергии. Учреждение находится на резервных источниках питания.