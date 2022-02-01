Екатеринбуржец организовал в Тюмени игорный дом

Житель города Артемовский Свердловской области прибыл в областной центр осенью прошлого года. Он снимал дом, где организовал игры в покер для своих знакомых. Также «бизнесмен» нанял менеджера и двух крупье.
«Через месяц, когда проходила очередная игра в покер, в дом нагрянули полицейские. Деятельность игорного заведения была пресечена», — следует из материалов уголовного дела.
За незаконную организацию игорного дома обвиняемый может заплатить штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до 2-х лет.