nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Екатеринбуржец организовал в Тюмени игорный дом

1 февраля 10:08
Фото: 1Mi
Екатеринбуржец организовал в Тюмени игорный дом
В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что 37-летний житель Свердловской области обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
Сюжет
Тюмень

Житель города Артемовский Свердловской области прибыл в областной центр осенью прошлого года. Он снимал дом, где организовал игры в покер для своих знакомых. Также «бизнесмен» нанял менеджера и двух крупье.

«Через месяц, когда проходила очередная игра в покер, в дом нагрянули полицейские. Деятельность игорного заведения была пресечена», — следует из материалов уголовного дела.

За незаконную организацию игорного дома обвиняемый может заплатить штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до 2-х лет.

Материалы по теме
Организаторы азартных игр в Тюменской области пошли под судТюменца осудили за организацию азартных игр в магазинеВ Тобольске задержали азартного игрока, обворовавшего сожительницу
#Новости#Происшествия#Азартные игры#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25